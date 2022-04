SV Elchingen ehrt verdiente Mitglieder

Gut 80 Mitglieder haben sich zur Jahreshauptversammlung des SV Elchingen getroffen. Fabian Dambacher übernahm die Leitung für den Vorsitzenden Friedrich Kuch. Aufgrund der aktuell etwas freieren Gestaltung der Veranstaltungen hoffte Dambacher in seiner Begrüßung auf mehr Normalität im Alltag und beim Trainings- und Übungsbetrieb.

Schriftführerin Regina Weber informierte über die wenigen Veranstaltungen des Vereins in den Jahren 2021 und 2022 und über leicht rückgängige Mitgliederzahlen. Abteilungsleiter Fußball Thomas Kienle verwies auf den aktuell sehr positiven Tabellenplatz und die stabile Spielersituation. Jürgen Rauwolf (Jugendfußball), wies auf die geringe Anzahl von sechs Jugendtrainern hin, die aktuell den Trainingsbetrieb am Laufen halten.

Patrick Schiele (Tenis) berichtete von turbulenten Trainingsplanungen: „Flexibel sein, war die Parole“. Carmen Apprich (Gymnastik) berichtete über den Nachwuchs der Übungsleiterinnen durch die Assistentinnen Melina Friedel und Selina Salat. Marcel Wörle (Judo) wies auf die „verrückte“ vergangene Saison hin und informierte über die Möglichkeit des Online-Judo-Trainings via Zoom. Kassierer Michael Kleefeld berichtete von einer finanziell entspannten Situation des Vereins. Die Kassenprüfer Peter Puscher und Stefan Schneider konnten den Kassierer an dieser Stelle entlasten.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Georg Hertle bat die Versammelten um die Entlastung der Vorstandschaft und übernahm den Ablauf der Neuwahlen. Miriam Weber übernimmt zukünftig die Leitung der Abteilung Gymnastik von Carmen Apprich.

Der Vereins-Ehrenamtsbeauftragte des WFV, Hans-Georg Maier, ehrte Peter Puscher mit der Verbands-Ehrennadel in Bronze für seine zehnjährige Mitarbeit als Kassenprüfer. Der Vize-Präsident des WLSB, Manfred Pawlita, freute sich im Kreise einer „intakten“ Vereinsfamilie, die mit Kreativität und positivem Denken der Pandemie die Stirn gezeigt habe und ehrte Dieter Lemmer mit der WSJ-Ehrennadel in Silber für seinen zehnjährigen Einsatz in der Abteilung Jugendfußball und Marcel Wörle mit der WLSB-Ehrennadel in Bronze für seine siebenjährige Arbeit und Unterstützung für die Abteilung Judo ehren.

Abschließend ging Fabian Dambacher auf aktuelle Projekte ein: Die in die Jahre gekommene Küche des Vereinsheims soll durch Umbauarbeiten wieder optimiert werden. Der Kunstrasen auf dem Kleinspielfeld wird in den kommenden Wochen gereinigt und repariert. Der Verein plant einen Schuppen zur Unterstellung der vereinseigenen Geräte und Maschinen.

Folgende Mitglieder wurden für 25 Jahre geehrt: Daniel Graf, Helga Kucher, Maria Lemmer, Ingrid Reiger, Alexandra Ritzer, Alexander Schenk, Jürgen Stiele und Jan Weber. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Bernhard Grandy, Margarethe Grandy, Marga Grimmeisen, Thomas Milcz, Gerda Schinko, Klara Siegel, Regina Siegel geehrt und für 50-jährige Mitgliedschaft, Hubert Böhm, Hubert Gentner, Eberhard Grandy und Karl Weber.