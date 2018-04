Susanne Scholz zeigt die Welt des Lichts

Bis zum Donnerstag, 17. Mai, sind in der Adalbert-Seifriz-Halle des Rathauses Neresheim die Bilder von Susanne Scholz zu sehen. Insgesamt 31 Kunstwerke, die eine Größe von 40 mal 50 Zentimetern bis zu 200 mal 100 Zentimetern haben, sind unter dem Motto „Aus der Welt des Lichts“ zu sehen.

Seit 2013 sei Susanne Scholz freischaffend tätig, erklärte Manfred Saller bei der Einführung am Donnerstagabend im Foyer des Rathauses. Ein Leitmotiv der Präsentationen sei es, dem Betrachter mit Farbe und Formen die Spiegelungen des Wassers sichtbar zu machen. Die Lichtthematik ende nicht bei der Ästhetik der farblich gestalteten Spiegelungen, sondern führe ins Meditative, Beschauliche, Besinnliche, in sich Gekehrte, Religiöse. Dies werde immer vom verweilenden Betrachter wahrgenommen, erfahren und erkannt, so Saller.

Beim näheren Betrachten der Bilder mit Susanne Scholz wird deutlich, dass es nicht darauf ankommt, dass sich eine bestimmte Situation oder Person im Wasser widerspiegelt, sondern, dass das Zusammenspiel der Farben und Formen sich immer neu formiert und ändert, wie in einer gelungenen Komposition.

Bürgermeister Thomas Häfele meinte, die Ausstellung passe gut auf das Härtsfeld, da das Härtsfeld auch als Land des Lichtes und der Weite bezeichnet werde. Dies seien Parallelen, die wunderbar zusammen passen und sich ergänzen, erklärte Häfele.

Das Querflötentrio der städtischen Musikschule Neresheim sorgte für die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung.