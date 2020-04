Stoff für Mund-Nasen-Schutz verschenkt

Die Gesellschaft für textile Ausrüstung in Neresheim hat am Donnerstagnachmittag 500 Stoffrollen zum Selbstnähen von Mund-Nasen-Schutz (MNS) verschenkt. Nach rund zwei Stunden waren fast alle Rollen verteilt.

Mit einer Rolle, zehn Meter lang und einen Meter breit, könnten rund 200 Masken genäht werden, erklärte Geschäftsführer Andreas Niess. Für Familien oder Einzelpersonen mit weniger Bedarf wurden zusätzlich 120 kleinere Päckchen mit Stoff, die für rund 20 bis 30 Gesichtsmasken reichen, von den Mitarbeiterinnen verteilt. Der Stoff sei mit einer antibakteriellen Ausrüstung und mit antiviraler Wirkung hergestellt, erläuterte Niess. Die Anfrage nach Stoff sei bei ihm in den letzten Tagen sehr groß gewesen. Landratsamt, Kliniken, der öffentliche Nahverkehr, Busunternehmen und noch viele andere hätten angefragt. Bei mehr als 100 Metern Stoffbedarf habe er aber an die Mitgesellschafter Georg und Otto Friedrich GmbH in Groß-Zimmern verwiesen, so Niess.

Überwältigt zeigte sich Andreas Niess auch von der großen Menschenschlange die sich über mehrere 100 Meter im Riegel zog. Jeder der Anwesenden hinterließ seinen Namen und für welche Personen, Verein oder Institution er näht – nicht zuletzt um einen Überblick über die Verwendung und dessen Gebrauch zu haben. Angedacht sei es am Ende von den vielen Nähern von deren Nähaktionen viele Bilder zu erhalten und daraus eine Bilder-Collage zu gestalten, erläuterte Niess.

Einen Stoff bekam Kerstin Pichl aus Neresheim. Sie ist Sozialpädagogin in der EVA in Heidenheim und näht mit ihren Kollegen für die Wohngruppen. Ebenso bekam Gisela Kahn aus Kösingen einen Stoff von den Mitarbeiterinnen überreicht. Sie nähe mit den Vereinsmitgliedern des Schützenvereins Kösingen, erklärte sie. Jeder Kösinger Bürger über 70 Jahre würde eine Gesichtsmaske erhalten sowie jedes Vereinsmitglied über 50 Jahre. Zusätzlich erhalte jeder noch eine Pflegeanleitung für die Stoffmaske, so Kahn.