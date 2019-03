Mit einem bunten Fest unter dem Motto „Pferde machen stark fürs Leben“ hat am Freitag die Stiftung „Wünsch dir was“ mit Sitz in Köln ihr 30-jähriges Bestehen auf dem Islandpferdehof Sörli in Elchingen gefeiert.

Zwischen der Stiftung und dem Hof von Wolfgang Fürst gibt es seit anderthalb Jahren eine enge Verbindung. Zustande gekommen ist der Kontakt über das Internet, berichtetet Fürst. „Wünsch dir was“ erfüllt kranken und behinderten Kindern und Jugendlichen Wünsche. Das Reiten gehört oft dazu und so haben der Islandpferdehof auf dem Härtsfeld und die soziale Stiftung zusammengefunden.

Aus Anlass seines 30-jährigen Bestehens spendete „Wünsch dir was“ 30 Jungen und Mädchen 30 Therapiestunden auf dem Sörlihof. Der Verein „das blaue Pferd Tillys Pferde“ kooperiert nach Auskunft des zweiten Vorsitzenden Josef Merz ebenfalls eng mit dem Hof in Eichungen und wird die Kinder und Jugendlichen auswählen, die von „Wünsch dir was“ eine Therapiestunde erhalten.

Beim Fest selber war viel Lebensfreude zu spüren. Es gab ein Kasperletheater, eine Zaubershow, ein Lanzenstechen auf dem Rollpferd, Kinderschminken, eine Schafschur und einen Pony-Reitparcours.