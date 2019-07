Stiftsfest bietet Programm für die ganze Familie

Die Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb ist seit 55 Jahren fester Bestandteil in Neresheim. Fast genauso lange findet das Stiftsfest in den Sommermonaten statt – so auch in diesem Jahr.

Traditionell begann das Fest mit dem Bandabend am Samstag. Die zahlreichen Gäste konnten zur Musik der Bands „Los Coolos“ und „Tintenfisch“, zwei Bands die Inklusion mit und durch Musik leben, tanzen, mitsingen und feiern.

Der ökumenische Gottesdienst am Sonntag, unter der Leitung von Pfarrerin Gesine Traversari und Pastoralreferent Uli Schneider sowie musikalisch mitgestaltet durch Shalom und Happy people, stand unter dem Motto „Vertrau den neuen Wegen“. Das Programm bot Angebote für die ganze Familie. Beim Hüpfen auf der Hüpfburg, Bogenschießen und Human-Table-Soccer-Turnier, bei dem Menschen zu Kickerfiguren werden, stand der sportliche Spaß im Vordergrund.

Die, die es eher ruhiger mochten, konnten die Kunstausstellung oder die Kunststücke des Zauberers bestaunen. Im Zelt vor der Härtsfeld-Werkstatt waren die Narrenzunft Neresheim mit der Rot-Weißen-Garde und die Wichtelgarde der Faschingsfreunde Kösingen mit einem Showtanz und Auftritten zu sehen. Happy people und cambio percussion, zwei Bands bei welchen Menschen mit Behinderung aus der Behindertenhilfe Ostalb mitspielen, hatten ebenso ihren Auftritt.

Tosenden Applaus erhielten die Theatergruppe der Tagesstruktur für ihre Aufführung zum Stück „Sonne, Sommer, Sonnenschein“ und Dancetime, eine Tanzgruppe der Behindertenhilfe Ostalb, die in diesem Jahr zum ersten Mal beim Stiftsfest zu sehen waren. Zur Musik des Musikverein Dischingen konnten alle Gäste dieses tolle Fest ausklingen lassen.