Sternsingen in Dehlingen mal anders

Traditionell kommen am Dreikönigstag in Dehlingen die Sternsinger und laufen von Tür zu Tür. Diese tragen den Segen Gottes in die Häuser und sammeln Spenden für die Sternsingeraktion, die vielen Kindern hilft. Alles war vorbereitet, doch dann kam Corona. Wie bei vielen Veranstaltungen und Aktionen stand auch bei der Sternsingeraktion die Pandemie im Wege. Ein Ausweg musste her und so schmiedeten die Oberministrantinnen Isabel Braun und Silja Puscher einen Alternativplan. Eines stand fest, die Ministranten aus Dehlingen wollten unbedingt den Menschen den Segen verbreiten und ihnen Mut machen, dass niemand allein ist. Der Festgottesdienst in Dehlingen wurde von Pater Kurian und den Sternsingern umrahmt und gestaltet. Am Ende des Gottesdienstes gaben die Sternsinger den Segen an der Türe der Kirche weiter und Spenden wurden gesammelt, denn auch unter diesen erschwerenden Bedingungen brauchen Kinder auf der ganzen Welt Hilfe und sind auf die Spenden der Sternsinger angewiesen. Die Sternsinger und Ministranten danken allen, die es möglich machen, Kindern zu helfen.