Stern-Yoga spendet 660 Euro, die Marien-Apotheke 500 Euro für Nepal

Zum wiederholten Mal ist der Neresheimer Stadtgarten vor Kurzem zum Yoga-Zentrum für alle neuen und alten „Yogis“ geworden. An insgesamt neun sommerlichen Terminen führte Susanne Stern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Welt des Yoga ein – unentgeltlich – gegen eine freiwillige Spende zugunsten des Vereins Menschen im Dialog. Das schreibt der Verein in einem Bericht.

So kam die stattliche Summe von 660 Euro zusammen, die Susanne Stern mit Freude für soziale Projekte in Nepal an Ralf Ledl, Vorstand von Menschen im Dialog, überreicht hat. Weitere Unterstützung in Höhe von 500 Euro kam von der Marien-Apotheke Neresheim, die im speziellen dem für Oktober geplanten Gesundheitscamp in Nepal, nahe der Grenze zu Tibet, zugutekommen wird. Die meisten der Menschen in dieser Region haben aufgrund der geografischen Lage ihrer Heimatdörfer seit mehr als zehn Jahren keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung gehabt, heißt es in dem Schreiben des Vereins weiter. So können die Spenden aus Neresheim in diesem Projekt, in welchem Internisten, Gynäkologen, Zahn-, Augen- und Kinderärzte aus Deutschland, Österreich und Nepal ehrenamtlich tätig werden, maximale Wirksamkeit entfalten.