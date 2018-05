Starker Hagelschauer überschwemmt Felder

Ein schwerer Hagelschauer hat am Donnerstagmittag die Gemeinde Ohmenheim getroffen. Um die Mittagszeit prasselten die kirschkerngroßen Hagelkörner auf Ohmenheim nieder. Kurioserweise wurden alle umliegenden Dörfer weitestgehend verschont.

Über eine Stunde lang hagelte es so stark, dass sich eine weiße „Eisdecke“ über Felder und Straßen legte. Am Ende des Gewitters mit Hagel, Blitz, Donner und Regen befanden sich über 57 Liter auf dem Quadratmeter am Boden. Allerdings hätten sich die Landwirte über etwas weniger Regen und Hagel auch gefreut, denn die Felder sind nun total überschwemmt und leicht beschädigt.