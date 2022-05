Starke Ergebnisse auf dem heimischen Golfplatz

Neresheim-Hochstatt (an) - Der zweite Spieltag im Jugendmannschaftspokal der Golfer ist für die Hochstatter Jugendlichen ein Heimspiel gewesen. Auf dem eigenen Platz traten die Jugendlichen in starker Besetzung gegen die Gäste aus dem GC Ulm, dem GC Teck und dem GC Göppingen an.

Die Bruttowertung im 18-Loch-Wettbewerb, das heißt die Wertung der rein objektiv besten Spieler, gewann der GC Ulm vor dem GC Teck. Der Golf-Club Hochstatt trat mit nur fünf Spielern an und landete in der Gesamtwertung auf dem dritten Rang. Mit 31 und 26 Bruttopunkten konnten die Hochstatter Spieler Ben Gerlach und Christian Pilgermayer in der Einzelwertung die besten Bruttoergebnisse erzielen. Im 9-Loch-Wettbewerb, bei dem ausschließlich die Nettopunkte gewertet werden, konnten ebenfalls starke Einzelergebnisse erzielt werden, aufgrund der fehlenden Mannschaftsstärke reichte es in der Teamwertung zu Platz 3. Ende Juni findet das nächste Spiel in Göppingen statt. Die Sieger in den einzelnen Gruppen qualifizieren sich für das Finale im GC Breisgau (18-Loch-Wettbewerb) beziehungsweise GC Pfullinger Hof (9-Loch-Wettbewerb).