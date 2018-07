Stark in Naturwissenschaften

Sebastian Winkler aus der Klasse 9a des Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasiums Neresheim ist bis in die dritte Runde der internationalen Junior-Science-Olympiade (IJSO) vorgestoßen. Den Einzug in das Bundesfinale hat er zwar knapp verpasst. Dennoch ist er mit seinem Abschneiden sehr zufrieden.

Nachdem Sebastian Winkler aus der Klasse 9a des Benedikt Maria Werkmeister Gymnasiums in Neresheim schon zur zweiten Runde der IJSO, wie knapp 1020 Schüler bundesweit, eingeladen wurde, hat dieser auch mit bundesweit 371 Schülern die dritte Runde dieses Wettbewerbes erreicht. „In der IJSO kann man sich mit viel Spaß naturwissenschaftlichen Problemen stellen – und diese vor allem dann auch lösen“, sagt Sebastian selbst. Die vierte Runde, das Bundesfinale, hat Sebastian zwar knapp verfehlt (er erreichte damit Platz 95 von 357). Aber wie er selber sagt, ist „dieser Wettbewerb eine tolle Möglichkeit für alle Schüler, sich im naturwissenschaftlichen Bereich auszutoben. Man muss natürlich auch viel Zeit in diesen Wettbewerb investieren, aber es lohnt sich!“

Der Wettbewerb ist in verschiedene Runden unterteilt, wobei die vierte das Bundesfinale ist. Die fünfte Runde ist dann die Teilnahme an der internationalen Endrunde, die dieses Jahr in Botswana stattfindet. „Die vierte oder sogar fünfte Runde zu erreichen wäre zwar natürlich super gewesen, aber auch mit der dritten Runde bin ich sehr zufrieden.“, kommentiert Sebastian Winkler den Wettbewerb.

Er hat sich bereits für den nächsten Wettbewerb angemeldet undist momentan dabei, die Aufgaben der ersten Runde der Internationalen Physik-Olympiade zu bearbeiten.