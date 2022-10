Stadtverwaltung Neresheim ehrt verdiente Mitarbeiter

Im Rahmen einer kleinen Feier konnte Bürgermeister Häfele in der vergangenen Woche Ulrike Gumpp, Siegfried Eder sowie Irene Lacker jeweils zum 25-jährigen Jubiläum im Öffentlichen Dienst gratulieren. Darüber hinaus ehrte der Bürgermeister Anna-Maria Schifferer und Susanne Schweinstetter für 40 Jahre im Öffentlichen Dienst.

Ulrike Gumpp stieg nach Ihrer Ausbildung zur Erzieherin zunächst im Rahmen einer Aushilfsbeschäftigung am 3. Februar 1997 in den Dienst der Stadtverwaltung Neresheim ein und ist seither in der Städtischen Kita Dorfmerkingen tätig. Nach der Übernahme der Aufgabe als Gruppenleiterin ist sie seit Juli 2015 Leiterin der Einrichtung. Seit Zusammenlegung der Gruppen aus dem ehemaligen Kindergartengebäude im Weiherweg mit der Gruppe im Grundschulgebäude sind nach langem Wunsch der Bevölkerung sowie der Mitarbeiterinnen nun beide Kita-Gruppen im frisch sanierten Gemeinde- und Kinderhaus Dorfmerkingen vereint, was die Arbeit erheblich vereinfache und erleichtere.

Siegfried Eder begann nach Abschluss seiner Ausbildung zum Zimmerer am 1. Juni 1997 bei der Stadt Neresheim und war dort zunächst im Städtischen Baubetriebshof als Zimmerer tätig. Zum 1. April 2002 wechselte er als Hausmeister an die Härtsfeldschule und betreut dort unter anderem auch das Gebäude, in dem die evangelische Kita Sohlhöhe untergebracht ist. Seit 1. Mai 2019 ist er Stellvetretende Poolleiter der Hausmeister am Schulzentrum und damit auch für die Bereiche Härtsfeldhalle mit Mensa und Räumen der Ganztagesbetreuung, das Gymnasium sowie die Härtsfeld-Sport-Arena zuständig.

Irene Lacker ist seit 1. August 1997 Hausmeisterin und Reinigungskraft im Sankt-Ulrich-Haus in Dehlingen und kümmert sich dort um die Angelegenheiten rund um das Gebäude sowie an Veranstaltungen.

Nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau begann Anna-Maria Schifferer am 1. August 1982 als Angestellte im Haupt- und Bauverwaltungsamt der Stadt Neresheim – damals noch unter Amtsleiter Willi Dietz. Nach einer Umstrukturierung wechselte sie 1985 in den Bereich Haupt- und Sozialamt mit Ortsbehörde für Rentenversicherung. Seit 27. Dezember 1990 ist sie als Schulsekretärin im Benedikt Maria Werkmeister-Gymnasium, damals noch Progymnasium eingesetzt. Als gute Seele des Hauses kümmert sich Anna-Maria Schifferer dort um sämtliche Belange des Rektorats, der Lehrerschaft, der Schüler sowie auch der Eltern.

Susanne Schweinstetter begann am 1. August 1982 ihre zweijährige Ausbildung zur Bürogehilfin bei der Stadt Neresheim im Stadtbauamt. Im Anschluss an die Ausbildung wurde sie als Angestellte im Bau- und Liegenschaftsamt übernommen. Während des Erziehungsurlaubs war sie als Vertretung im Sekretariat der Härtsfeldschule tätig. Am 15. Juli 1991 wechselte sie von der Stadtverwaltung Neresheim zum Abwasserzweckverband Härtsfeld, dessen Geschäftsstelle ebenfalls im Rathaus Neresheim untergebracht ist. Seither lenkt sie dort alle Geschicke im Abwasserbereich und ist als rechte Hand des Geschäftsführers und ehemaligen Stadtkämmerers Martin Wenzel tätig.

Bürgermeister Häfele bezeichnete alle Jubilarinnen als sehr zuverlässige Mitarbeiter, die sich stets mit großem Einsatz um Ihr Aufgabengebiet und zum Wohle der Stadt Neresheim einsetzen – dies oftmals über die eigentlichen Arbeitszeiten hinaus. Er dankte ihnen im Namen der Stadt aber auch ganz persönlich für die jahrelange Treue zur Stadt. Er habe alle Mitarbeiter als äußerst pflichtbewusst und engagiert kennengelernt. Besonders hob er das kollegiale und bürgernahe Auftreten hervor. Zum Dank überreichte er neben einer Urkunde sowie der Jubiläumsgabe einen Blumenstrauß beziehungsweise Weinpräsent.

Rektor Holger Fedyna sprach ebenfalls seinen und den Dank der Lehrerschaft an den langjährigen Hausmeister Siegfried Eder für dessen überragendes Engagement aus. Als Hausmeister sei Herr Eder eine Institution für die Schule und bei allen sehr beliebt.

Auch der Rektor des Gymnasiums Günter Mößle lobte die Arbeit seiner Sekretärin und rechten Hand, Anna-Maria Schifferer. Ohne sie als Stütze, wäre die vielseitige Arbeit im Rektorat kaum zu bewältigen. So muss Frau Schifferer täglich einen regelrechten Ansturm mit Fragen und Wünschen aller Akteure bewältigen und treffe dort immer den richtigen Ton und wisse für alles eine Antwort.

Der Geschäftsführer des Abwasserzweckverbands Härtsfeld, Martin Wenzel, dankte ebenfalls seiner langjährigen Sekretärin Susanne Schweinstetter für ihr Engagement. Sie habe die Geschäftsstelle seit Gründung des Verbands aufgebaut und maßgeblich geprägt. Insbesondere habe er dabei ihre Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit zu schätzen gelernt.

An die Reihe der Dankesreden schloss sich auch der Personalratsvorsitzende Manuel Hoke an und überreichte seitens der Belegschaft ebenfalls Geschenke. Er betonte, wie wichtig es sei, treue und zuverlässige Kollegen zu haben.