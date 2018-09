Stadtkapelle Neresheim gratuliert Jubilaren

Für ihre Jubiläumsmitglieder hat die Stadtkapelle Neresheim ein Konzert im Gemeindezentrum gegeben. Diese Tradition ist ein Dank an die Mitglieder für ihre langjährige Treue zur Stadtkapelle. Gegründet wurde die Kapelle im Jahr 1928 und kann somit auf 90 Jahre Blasmusiktradition zurückblicken.

Traditionell eröffnete die Jugendkapelle unter der Leitung von Verena Pappe den Konzertnachmittag. Nach den jungen Musikerinnen und Musikern folgte die Stadtkapelle unter dem Dirigat von Bernd Simon. Für die Jubilare spielte die Kapelle einen bunten Melodienstrauß. Natürlich durfte der „Gruß von Neresheim“ nicht fehlen, den Hans Blank 1968 komponierte.

30 fördernde Mitglieder, die dieses Jahr einen runden oder halbrunden Geburtstag feierten oder noch feiern, wurden beglückwünscht.

Glückwünsche zum 90. Geburtstag überbrachte die Kapelle an Franz Huber und Richard Theil, zum 85. an Maria Benz, Alois Baum, Herbert Dieck sowie Johannes Gall. Aus Anlass des 80. Geburtstages gratulierte das Blasorchester Brunhilde Schwarz, Karl Körber und Hermann Birkle. Glückwünsche zum 75. Geburtstag erhielten Brigitta Mennicken, Luise Rau, Eduard Zimmer sowie Helmut Voitl. Gute Wünsche zum 70. Wiegenfest überbrachte das Orchester an Werner Köhl, Walter Sigmann, Meinrad Feifel, Josef Durner, Georg Brunnhuber, Otto Waibel, Wilhelm Berghammer, Christian Haßler, Willi Brütting, Gerhard Blümle, Manfred Ströbel sowie Francois Reure. Und in der Riege der 65-jährigen, denen das Orchester gratulierte, fanden sich Inge Schaaf, Karl-Heinz Durner, Ernst-Dieter Fischer, Erich Asmus und Peter Fischer.