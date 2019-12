Stadtkapelle Neresheim bestätigt ihre Präsenz in der konzertanten Blasmusik

Zum Auftakt des Konzerts hat der Vorsitzende Klaus Eiberger die Gäste in der voll besetzten Härtsfeldhalle begrüßt. Er gab einen kurzen Rückblick über die Höhepunkte eines ereignisreichen Vereinsjahres und stimmte die Konzertbesucher auf das anschließende Konzert mit einem Gedicht von Horst Winkler „Das Fest der Hoffnung und des Lichtes“ ein.

Eröffnet wurde das Konzert von der jungen Jugendkapelle unter der Leitung von Verena Pappe. Die insgesamt sechs Mädchen und Jungen begeisterten ihre Zuhörer mit einem mutigen und gekonnten Vortragen von verschiedenen Weihnachtsliedern wie „Herbei oh Ihr Gläubigen“ und „Lasst und froh und munter sein“.

Im Anschluß füllte sich die Bühne mit Musikern der Jugendkapelle Neresheim und der Jugendkapelle Auernheim. Souverän führte auch hier die Dirigentin Verena Pappe den Taktstock und mit Werken von Johan Nijs „Tsaritsino“, Jakob de Haans „Yellow Mountains“ und Bert Appermonts „Gulliver´s Travels“ waren bekannte Melodien zu hören, die das Orchester mit Rhythmik und mit einem vollen Klangkörper in Szene setzen konnte. Die Stadtkapelle Neresheim mit ihrem Dirigenten Bernd Simon gab mit „Concerto d’Amore“ von Jakob de Haan den Auftakt zu ihrem Konzert. Das Werk verbindet mit Barock, Pop und Jazz drei verschiedene Epochen beziehungsweise Stilrichtungen. Rhythmisch exakt setzte das Orchester die jeweiligen Tempowechsel um und spielte das Motiv des Adagio sehr ausdrucksvoll.

Mit der „Borromeo Suite“ von Luigi di Ghisallo brachten sich die unterschiedlichen Register solistisch in das komplette Orchester ein und beschrieben somit die einzelnen „Borromäischen Inseln“ am Ende des Lago Maggiore.Die „First Suite in Es-Dur, Op. 28 Nr. 1“ von Gustav Holst war sicherlich einer der Höhepunkte des Konzertabends, gefolgt von James Barnes’ „Alvamar Overture, Op.45“ und „El Camino Real“ von Alfred Reed. Das Orchester verstand es immer wieder, die weichen Klänge des Holzes mit den warmen Tönen der Hörner zu vermischen und das hohe und tiefe Blech trat dort souverän auf, wo es gefragt war, ließ aber bei den solistischen Parts den entsprechenden Instrumenten ihren Freiraum. Mit dem bekannten Werk „Moment for Morricone“ von Ennio Morricone endete das Konzert und wer regelmäßig Besucher des Weihnachtskonzertes ist, der weiß, dass als Abschluss ein traditionelles Weihnachtslied nicht fehlen darf. Mit „Nun freut euch, ihr Christen“, das in unterschiedlicher Instrumentierung vorgetragen wurde, endete der Konzertabend und stimmte die Besucher auf eine besinnliche Weihnachtszeit ein.