Stadtkapelle begeistert mit Weihnachtskonzert

„In den vergangenen 13 Jahren hast Du die Stadtkapelle musikalisch enorm weiterentwickelt und zu Höchstleistungen geführt!“ Dies hat der Vorsitzende der Stadtkapelle Neresheim, Klaus Eiberger, dem Dirigenten Bernd Simon aus Oettingen beim Weihnachtskonzert in der vollbesetzten Härtsfeldhalle bescheinigt. Dabei hatte Simon den Dirigenstab ein letztes Mal für ein Musikstück in die Hand genommen und ihn dann an seinen Nachfolger Markus Haninger aus Neuburg an der Donau übergeben.

Aus Anlass von Simons Abschied vom Härtsfeld erinnerte Eiberger an markante Erfolge unter dem Dirigat des Scheidenden. 2013 habe man mit sehr gutem Erfolg in der Oberstufe am Bundesbezirksmusikfest in Kasendorf teilgenommen 2015 beim Musikfest Baden-Württemberg in Karlsruhe in der Oberstufe mit hervorragendem Erfolg und dem zweitbesten Ergebnis und 2017 am Blasmusikfestival in Roth mit ausgezeichnetem Erfolg in der Oberstufe. Unter den zahlreichen, nach Eibergers Worten unvergessenen Konzerten waren Auftritte mit dem Liederkranz Neresheim und dem Oettinger Streichquartett. Bei Konzertreisen habe man dank des außerordentlichen Könnens von Simon hervorragende Visitenkarten hinterlassen.

Auch das so genannte Alltagsgeschäft sei dem Dirigenten wichtig gewesen und bei noch so kurzen Auftritten habe er sich von Oettingen auf den Weg nach Neresheim gemacht. Man habe ihn als freundlichen und geselligen Menschen, vor allem aber als professionellen Stadtkapellmeister kennen und schätzen gelernt. „Du wurdest in den vielen Jahren ein Teil von uns!“ Daher danke man ihm von ganzen Herzen für seine, wie Eiberger sagte, wertvolle und unermüdliche Arbeit in Neresheim.

Simon sprach von einer wunderbaren Arbeit mit der Stadtkapelle und rief den Musikerinnen und Musikern zu: „Ihr habt mein Leben bereichert!“ Es sei ein schönes Geben und Nehmen gewesen. Simon übergab den Dirigentenstab dann an Markus Haninger. (tu)