Stadt Neresheim sagt Härtsfelder Poetry Slam ab

Aufgrund der derzeitigen Infektionslage hat sich die Stadt Neresheim als Veranstalter dazu entschlossen, den für diesen Freitag geplanten Härtsfelder Poetry Slam abzusagen. Ein Ersatztermin ist im Sommer 2021 im Stadtgarten als Open-Air-Veranstaltung geplant.

Eine Rückgabe der Tickets ist überall dort möglich, wo sie gekauft wurden. Alle online-Ticketkunden werden automatisch von Reservix informiert. Aufgrund der momentan wieder hohen Anzahl an Terminverschiebungen kann dies jedoch einige Tage in Anspruch nehmen.

Für in Neresheim gekaufte Tickets gilt: Die Rückgabe ist in der Tourist-Info Neresheim möglich, der Betrag wird erstattet. Wer möchte, kann das Originalticket in einem verschlossenen Umschlag unter Angabe von Name, Anschrift und Bankverbindung des Zahlungsempfängers an die Stadtverwaltung senden.

Die weiteren Konzerte des Neresheimer Kulturherbstes sollen planmäßig stattfinden. Die Stadt entscheidet jedoch je nach Infektionslage jeweils kurzfristig über die Durchführung. Bei allen kulturellen Veranstaltungen wird strengstens auf die Einhaltung von Abstands- und Hygienemaßnahmen geachtet. Zudem ist in der klimatisierten Härtsfeldhalle ein regelmäßiger Luftaustausch gewährleistet, sodass es keinerlei Bedenken bezüglich der Sicherheit der Besucher und Einwohner gibt.