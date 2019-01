Eines der fünf Megaprojekte der Stadt Neresheim, wie sie Bürgermeister Thomas Häfele nennt, nämlich die Sanierung der Schlossstraße und der Hohlgasse, wird im Stadtteil Ohmenheim demnächst in Angriff genommen. Bei einer gut besuchten Einwohnerversammlung in der Turn- und Festhalle ist dieses drei Millionen Euro schwere Vorhaben ausführlich vorgestellt worden. Es soll in diesem Frühjahr angegangen werden und bis Herbst kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Seit knapp vier Jahren läuft die Planung, sagte Stadtbaumeister Bernd Wengert, wobei auch der historische Ortskern betont werden solle. Die Sanierung, für die die Stadt Zuschüsse in Höhe von rund einer Million Euro bekommt, soll in drei Abschnitten erfolgen. Dabei werden nicht nur die Kanäle ausgewechselt, sondern auch Erdgasleitungen verlegt.

Über die Möglichkeit für Anlieger, auf Erdgas umzusteigen, informierte Reinhold Bach von der EnBW/ODR. Thema seines Kollegen Michael Preiß war der Breitbandausbau, der in absehbarer Zeit schnelles Internet nach Ohmenheim bringen soll – spätestens im Frühsommer, schätzte er. „Ohmenheim wird komplett besser versorgt, in der Regel mit mindestens 30 MBit“, stellte Preiß in Aussicht.

Im Stadtteil werden auch weitere Bauplätze ausgewiesen, kündigte Wengert an. Die Bauplätze im Bereich Bennenberg-West seien fast alle verkauft, sodass sich die Stadt über die Ausweisung eines weiteren Baugebiets Gedanken mache. In Aussicht genommen werde dafür der Bereich am Panoramaweg. Dieser sei im Flächennutzungsplan bereits entsprechend ausgewiesen, sagte der Bürgermeister, so dass sich das Vorhaben schneller umsetzen ließe. „Da müssen wir dranbleiben“, sagte Häfele. Ein erster Schritt soll nun eine Beratung im Ortschaftsrat Ohmenheim sein.

Insgesamt sei die finanzielle Situation in der Gesamtstadt gut, sagte der Bürgermeister. Statt der vorgesehenen Verschuldung in Höhe von zehn Millionen Euro werde man wohl mit 8,6 Millionen Euro hinkommen. „Wir können also mit Zuversicht in die Zukunft gehen!“

Dabei sollen dem Bürgermeister zufolge fünf Megaprojekte angegangen werden. Dazu zählte er die Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Riegel“ in Neresheim. Dort sollen sich bereits im kommenden Jahr die ersten Firmen niederlassen können. Die Nachfrage bei den Unternehmen sei groß, denn Neresheim gelte als ein guter Standort.

Wichtig sei der Stadt, fuhr Häfele fort, Bauplätze dezentral auszuweisen. Diese Strategie sei wichtig, um junge Familien am Ort und die Einwohnerzahl zumindest zu halten, wenn nicht zu steigern.

Ein Megaprojekt sei auch die Sanierung des Kösinger Freibades, die die Stadt „vor gewisse Herausforderungen“ gestellt habe. Die Entscheidung des Gemeinderates nannte Häfele richtig und mutig. Inzwischen zeige sich immer mehr, dass man mit den veranschlagten zwei Millionen für das Vorhaben hinkommen werde. Außerdem bestehe noch Hoffnung auf einen Bundeszuschuss, der in der Finanzierung noch nicht enthalten ist, weil man konservativ gerechnet habe. Um diese Megaprojekte – das fünfte ist das Gemeinbedarfsgebäude in Dorfmerkingen für 1,5 Millionen Euro – habe der Gemeinderat in seiner Klausur an anderen Stellen gewaltig den Rotstift schwingen müssen und im Haushalt insgesamt 3,5 Millionen eingespart.