Störche sind in Neresheim aufgetaucht

Für viele überraschend haben sich Störche im Nest auf dem Neresheimer Rathausdach blicken lassen. Das Nest war dort erst vor rund acht Wochen angebracht worden. Zu diesem Zeitpunkt war Bürgermeister Thomas Häfele davon ausgegangen, dass sich dort im laufenden Jahr keine Störche mehr ansiedeln würden.

Mehr entdecken: Neresheim hat ein Storchennest

Am Mittwoch sind nun doch drei Störche in Neresheim auf dem Rathausdach gesichtet worden. Ganz Neresheim und auch der Rathauschef sind nun gespannt, ob die Störche vielleicht doch noch in diesem Jahr auf dem Rathausdach einziehen. Die Voraussetzungen sind geschaffen – jetzt liegt es an den Störchen, ob sie hier ihren Nachwuchs auf die Welt bringen. Foto: Stadt Neresheim (uz)