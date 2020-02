Spendenübergabe an Pater Kurian

Im vergangenen Jahr haben die Steirische Gruppe des Akkordeon-Orchesters Dorfmerkingen zusammen mit dem Chor Exodus und dem Gitarren-Mandolinen-Ensemble Ebnat die „Steirische Harmonika-Messe von Florian Michlbauer“ in der Pfarrkirche Sankt Mauritius und Georg in Dorfmerkingen aufgeführt. Die Spenden wurden noch etwas aufgestockt, sodass jetzt an Pater Kurian Kizhakkemalile in Spendenbetrag von 500 Euro für die Hochwasseropfer in seiner indischen Heimat übergeben wurde.