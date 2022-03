Souveräner Neresheimer Sieg

Der Fußball-Landesligist SV Neresheim ist an diesem Sonntag beim TSV Deizisau zu Gast gewesen und hat souverän mit 4:0 (1:0) gewonnen.

Gleich zu Beginn starteten die Neresheimer gut in die Partie und erarbeiteten sich gute Chancen. Mango scheiterte früh aus weiter Entfernung am Pfosten. Nach 20. Minuten war es dann Miladinovic, der für die Härtsfelder die Führung erzielte. Aus 16 Meter zog er ab und versenkte den Ball im linken unteren Eck. Nach dem Führungstreffer spielten die Neresheimer weiter munter nach vorne. Pfeifer scheiterte am Pfosten und auch Lukina scheiterte mehrmals nach Standards. So lautete das Zwischenresultat 0:1. In der zweiten Halbzeit agierten beide Mannschaften zunächst mit hohen Bällen. Mango war es aber dann, der sich über außen überragend gegen drei Spieler durchsetzte und den Ball zu Miladinovic passte. Dieser schob eiskalt ein. Bis zur 90. Minuten passierte dann nicht mehr viel. Doch in der 90. Minute belohnten sich die Neresheimer für ihre Leistung. Nach einem Abschlag von Aubele schickte Kuptz Pfeiffer in die Tiefe. Pfeiffer zögerte nicht lange und versenkte den Ball. Beim darauffolgenden Angriff der Härtsfelder bekam Essome im Strafraum den Ball und erhöhte auf 4:0 per Direktabnahme.

Somit fuhr der SVN die nächsten drei Punkte ein und beendete eine erfolgreiche Englische Woche. Trainer Andreas Mayer war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Dennoch bemängelt er die mangelhafte Chancenverwertung.