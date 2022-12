Sonderfahrten und Fernsehfilm zum Jahresende

Am 14. Januar ist dann gleich die nächste Sonderfahrt angesetzt. Die reguläre Betriebssaison beginnt aber wie immer am 1. Mai des nächsten Jahres.

Neresheim (an) - Zum Jahresende macht die Härtsfeld-Museumsbahn noch einmal auf sich aufmerksam: Am Freitag, 30. Dezember, um 13.32 Uhr wird die Folge 1039 der SWR-Reihe „Eisenbahnromantik: Die Schättere auf neuen Gleisen – Von Neresheim zum Härtsfeldsee“ in SWR 3 wiederholt.

Die Folge blickt in fast 45 Minuten auf die Arbeiten an der Streckenverlängerung zum Härtsfeldsee, die Eröffnung und die Vereinsaktivitäten bis hin zum Denkmalstag in Dischingen zurück. „Für die Zusammenarbeit und die gekonnte Darstellung im Film danken wir dem SWR- Team um Bettina Bansbach sehr herzlich!“, freut sich Werner Kuhn, Vorsitzender des Härtsfeld-Museumsbahn-Vereins. „Die neue Strecke zum Härtsfeldsee mit ihren touristisch interessanten Zielen ist in beiden Richtungen sehr gut angenommen worden“, fasst Kuhn die Saison zusammen, „und es waren auch viele Sonderfahrten bestellt worden“.

Noch am 10. Dezember fand eine Sonderfahrt anlässlich der Eröffnung des Wisentgeheges statt, an der auch prominente Förderer und Unterstützer teilnahmen: Staatssekretär Andre Baumann vom Umweltministerium, Roderich Kiesewetter (MdB), Winfried Mack (MdL), die Landräte Joachim Bläse (Ostalbkreis) und Peter Polta (Heidenheim) sowie die Bürgermeister Norbert Bereska (Nattheim) und Thomas Häfele (Neresheim) genossen die Fahrt. „Zur Anreise haben wir öffentliche Fahrten auf der Museumsstrecke angeboten. Erfreulicherweise haben zusätzlich auch etwa 40 Fahrgäste die Fahrt mit dem Triebwagen zu weiteren Zielen – Sägmühle, Iggenhausen, Katzenstein – hin oder zurück in Anspruch genommen“, so Kuhn. Am 17. Dezember fand dann noch eine Sonderfahrt für Rilling Sekt/Fa. Weinmann bei herrlichstem Winterwetter statt.