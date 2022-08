Sommer, Sonne, Schättere: Ferienprogramm der Härtsfeld-Museumsbahn Neresheim

Für alle Daheimgebliebenen oder Noch-nicht-Verreisten bietet die Härtsfeld-Museumsbahn, die „Schättere“, am Sonntag, 7. August, eine Gelegenheit zum entspannten Tagesausflug auf das Härtsfeld rund um Neresheim.

Bei warmer Witterung kann man sich im historischen Dampfzug gemächlich ins Egautal fahren lassen. Als Ziel lockt der Härtsfeldsee mit seinem Ausflugslokal und dem kühlen Nass für die Kinder.

Auf der neuen Strecke kann man die Zeitreise ins vergangene Jahrhundert genauso gut auch aus Richtung Süden und Westen, aus den Regionen Ulm und Heidenheim - ab Katzenstein antreten.

Ab Neresheim fahren die Züge um 9.45, 11.10, 13.10, 14.50, 16.30 und 17.55 Uhr. Abfahrten in Katzenstein sind um 10.20, 11.45, 13.45, 15.25, 17.05 und 18.25 Uhr. Der jeweils erste und letzte Zug verkehren mit Triebwagen T 33, die restlichen Züge als Dampfzüge mit Dampflok 12 „Liesele“. Der Unkostenbeitrag beträgt 9 Euro, ermäßigt 6 Euro. Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos mit. Auch Fahrräder und Kinderwagen werden gratis befördert– soweit Platz in den Güterwagen ist.

Endlich ist nun auch das Härtsfeldbahn-Museum im Bahnhof Neresheim wieder geöffnet. Der Eintritt ist wie früher im Fahrpreis inbegriffen, gesondert werden 1,50 €, ermäßigt 0,50 Euro Eintritt erhoben.

Am darauf folgenden Wochenende, dem 13. und 14. August findet die traditionelle Neresheimer Bahnhofshocketse statt, das zentrale, große Sommerfest der Museumsbahn mit Oldtimern auf Schiene und Straße. Diesmal wieder in vollem Umfang, und als besondere Attraktionen: die original Magirus Zugmaschine aus den Anfangszeiten der Museumsbahn, und ein besonders alter Straßenoldtimer – mehr wird noch nicht verraten.

Die Fahrzeuge und Restaurierungsprojekte sind im Freien ausgestellt, der Lokschuppen ist bewirtschaftet. Zwei oder drei Informations- und Souvenirstände werden geöffnet haben.

Es wird nach dem neuen Regelfahrplan gefahren. Los geht's am Samstag um 13.10 Uhr mit dem Triebwagenzug und am Sonntag um 9.45 Uhr, der letzte Zug fährt jeweils um 18.25 Uhr ab Bf. Katzenstein. Die beliebten Oldtimer-Omnibus-Rundfahrten übers Härtsfeld finden am Sonntag parallel zum Zugbetrieb statt.

Kurzfristige Informationen und weitere Ausflugsvorschläge gibt es unter www.hmb-ev.de oder in Facebook: www.facebook.com/haertsfeldbahn, oder telefonisch unter 0172/9117193. Reservierungsanfragen für Gruppen ab 16 Personen bitte an reservierung@hmb-ev.de.

Härtsfeld-Museumsbahn e.V., Dischinger Str. 11, 73450 Neresheim, www.hmb-ev.de