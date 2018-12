Sofortsanierung? Gemeinderat muss über Freibad entscheiden

Am kommenden Montag, 17. Dezember, könnte es im Neresheimer Gemeinderat noch einmal spannend werden. Das Gremium muss sich bekanntlich erneut mit dem Freibad Kösingen befassen, weil dieses nach wie vor leckt und erhebliche Wasserverluste auftreten. Wie es nun weitergehen soll? Im Gremium ist man sich darüber nicht einig, wie eine Umfrage der Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung bei den Fraktionsvorsitzenden ergeben hat. Die Marschrichtung der Verwaltung dagegen ist klar: Das Bad soll sofort saniert werden. Dafür sollen zwei Millionen Euro in die Hand genommen werden.

Dass diese Summe ausreicht, daran hat der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Lothar Köhl, erhebliche Zweifel. „Ich kann diese zwei Millionen Euro nicht nachvollziehen, zumal in einem früheren, vom damaligen Bürgermeister lange unter Verschluss gehaltenen Gutachten schon von vier Millionen die Rede gewesen war.“ Köhl verlangt daher, dass der Gemeinderat zuerst über die Gesamtkosten informiert wird und dass er sich mit dem Ortschaftsrat an einen Tisch setzt. Denn: Das Freibad sei sowohl ein Alleinstellungsmerkmal für Kösingen und für Neresheim. Und es gebe einen Eingemeindungsvertrag, der Kösingen den Bestand des Freibades garantiere. „Verträge sind einzuhalten“, daran lässt auch Köhl keinen Zweifel, „aber man muss die Sache realistisch angehen.“

Breit angelegte Spendenaktion

Er wolle sich nicht auf Schätzungen einlassen, sagt der Fraktionsvorsitzende. Damit habe Neresheim schlechte Erfahrungen gemacht, verweist Köhl darauf, dass die Sanierung der Härtsfeldhalle mit 2,8 Millionen veranschlagt, aber mit 5,8 Millionen Euro abgerechnet worden sei. Zudem sieht er noch Chancen, an Zuschüsse zu kommen und glaubt deshalb, dass am Montag im Gemeinderat noch kein Beschluss fallen wird.

Martin Grupp berichtet, dass in der CDU die Meinungen auseinandergehen. Die einen seien dafür, das Bad einige Jahre zu schließen, die anderen seien für eine sofortige Sanierung. Zu letzteren gehört auch Grupp selbst. „Wenn wir das Bad schließen“, ist er überzeugt, „dann machen wir es nie mehr auf.“ Deswegen plädiert er dafür, Maßnahmen im Haushalt umzuschichten.

Damit liegt er auf der Linie der Verwaltung. Die schlägt dem Stadtparlament vor, die Sanierung sofort anzugehen. Die Freibadsaison 2019 soll demnach ausfallen und diese Zeit für die Planung genutzt werden, um das Bad 2019/2020 sanieren zu können. In der Saison 2020/21 soll der Betrieb dann wieder aufgenommen werden.

Der Haken an der Sache: Die Sanierung müsste auf jeden Fall ohne Landeszuschüsse – die Stadt hatte auf 750 000 Euro gehofft – durchgezogen werden. Daher schlägt die Verwaltung eine breit angelegte Spendenaktion vor, um die, wie es in der Vorlage an den Gemeinderat heißt, „erforderlichen Eigenmittel für diese große, aber auch prestigeträchtige und notwendige öffentliche Einrichtung zu akquirieren.“ Trotz der vorgesehenen Freibadsanierung, teilen Bürgermeister Thomas Häfele, Stadtkämmerer Martin Wenzel und Stadtbaumeister Bernd Wengert dem Gremium weiter mit, werde die Neuverschuldung der Stadt Ende 2022 nicht höher sein als die bisher schon vorgesehenen 8,36 Millionen Euro.

Möglich werden soll dies, weil zum Beispiel der mit einer halben Million veranschlagte Breitbandausbau in der Kernstadt nach Ansicht der Verwaltung nicht mehr so dringlich erscheint. Auch Mittel für die Bestückung bereits vorhandener Leerrohre mit LWL-Kabel, vor allem in Kösingen, seien etwas weniger dringend nötig.

Aufgrund der ihm vorliegenden Informationen könnte er sich vorstellen, den von der Verwaltung vorgeschlagenen Weg mitzugehen, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Joachim Schicketanz. „Sonst wäre der Schaden noch größer.“

Bürgerentscheid

Seine Fraktionskollegin Annerose Gillner hat allerdings schon bisher eine andere Meinung vertreten. Auch sie hatte bezweifelt, dass die veranschlagten Sanierungskosten von zwei Millionen ausreichen. Außerdem hatte sie einen Standort in der Kernstadt und einen Bürgerentscheid ins Gespräch gebracht.

Zu Wort gemeldet haben sich auch die Initiative pro Freibad und die Ortsgruppe der Lebensrettungsgesellschaft DLRG. Sie sagen, die sofortige Sanierung sei notwendig und sinnvoll, da bei einer späteren Sanierung das Freibad zwei oder drei Jahre geschlossen bliebe. Durch den Wegfall des Übungsraums und des Rettungsdienstes wäre überdies der Fortbestand der DLRG-Ortsgruppe gefährdet.

Die beiden Gruppierungen schreiben: „Die gewählten Bürgervertreter müssen wissen, dass die Bürgerschaft die Sanierung möchte und unterstützt. Unterstützen Sie uns deshalb mit Ihrer Teilnahme an der Gemeinderatssitzung, um den Fortbestand des Neresheimer Freibades in Kösingen zu sichern!“