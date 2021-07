So sollen Wisente die Biodiversität auf dem Härtsfeld verbessern

Um die Bevölkerung weiter über das Projekt zu informieren, findet am Freitag, 23. Juli, eine Exkursion zum Beweidungsprojekt mit Auerochsen in Kerkingen statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bahnhofsplatz in Neresheim. Am Samstag, 11. September, ist eine Exkursion zum Beweidungsprojekt „Wilde WaldWeiden“ bei Kappel-Grafenhausen. Treffpunkt ist um 7 Uhr am Bahnhofsplatz in Neresheim. Am Dienstag, 21. September, informieren um 19 Uhr Bürgermeister Thomas Häfele, Landschaftsarchitekt Andreas Walter, Dr. Johannes Riedl vom Wisentgehege Donaumoos und Dr. Matthias Rupp von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg zum Thema „Wisent und Waldweide“.