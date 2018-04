„SingMix“ lädt zur musikalischen Weltreise ein

Der Erwachsenenchor SingMix des Liederkranzes Neresheim feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass lädt der Liederkranz an zwei Veranstaltungstagen (20. und 21. April) zu einer musikalischen Weltreise ein. An der Jubiläumsgala „Einmal um die ganze Welt“ wirken neben dem Liederkranz Neresheim mit seinen drei Chören, SingMix, Vocale und HappyKids unter anderem auch noch der Schüler-Lehrer-Chor der Härtsfeldschule Neresheim, die Theater-AG des Werkmeister-Gymnasiums und die Akkordeongruppe Tannhausen mit. Die Premiere ist Freitag, 20. April, in der Härtsfeldhalle Neresheim. Die zweite Aufführung ist am Samstag, 21. April. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Die Veranstaltung ist bewirtet. Karten gibt es im Vorverkauf beim Autohaus Sin und bei der Tankstelle Total in Neresheim für 12 Euro, an der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro. Weitere Informationen im Internet unter www.liederkranz-neresheim.de. Foto: privat