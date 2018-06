Segelflieger werben um neue Mitglieder

Einmütigkeit herrschte bei der Hauptversammlung der Segelfliegergruppe Neresheim im Clubheim, auch bei der Wahl des Vorsitzenden Erich Schmid, der seit über 30 Jahren dieses Amt innehat und auf die Dauer von drei Jahren bestätigt wurde.

Dank ging an Reinhold Füchsle, Werkstattleiter und Prüfer, an Frank Neuhauser und Heinz Bayer für die hervorragende Wartung des Flugzeugparks. Florian Hirschbolz will in diesem Jahr einen Zellenwart-Lehrgang und Frank Neuhauser einen Werkstattleiter-Lehrgang besuchen. Sorgfältiges Arbeiten wurde den Fallschirmwarten Josef Traub und Gunther Herrmann bestätigt, wie auch Reinhold Füchsle, Heinz Bayer und Hermann Hirschbolz für die Pflege der Winde und der Fahrzeuge.

Max Bux hat seine Segelflug-Lizenz erhalten, Florian Hirschbolz konnte sich über die Lizenz für Motorsegler freuen. In dieser Ausbildung stehen zurzeit Karl Meyer, Markus Kistner und Hermann Hirschbolz. Vier Flugschüler stehen in der Segelflug-Ausbildung. Mit Markus Kistner, Thomas Kochhafen und Erich Schmid stehen drei Fluglehrer zur Verfügung.

Über den Flugbetrieb berichtete Frank Neuhauser. An der Landesmeisterschaft nahmen elf Piloten teil: Rund 10 000 Kilometer wurden geflogen. In der Landesliga wurde der 21. Platz belegt. Besondere Flugleistungen habe die Witterung 2011 nicht zugelassen. Florian Hirschbolz hat an den Landesjugendmeisterschaften teilgenommen und in der Standardklasse den elften Platz belegt.

Der Bericht des Schatzmeisters Karl Meyer wurde mit Befriedigung entgegengenommen. Der stellvertretende Bürgermeister Neresheims, Lothar Köhl, sagte, die Segelfliegergruppe genieße einen guten Ruf.

Die Wahlen: Vorsitzender bleibt Erich Schmid. Die Vorstandsmitglieder Reinhold Füchsle, Heinz Bayer und Karl Meyer wurden bestätigt. Für Helmut Schmid, der nach über 30 Jahren sein Amt zur Verfügung stellte, wurde Frank Neuhauser, Elchingen, gewählt.

In der Jahresplanung sind vorgesehen: Pfingstlager mit dem Luftsportverein Schleißheim, Fluglager mit dem Luftsportverein Egge aus Westfalen, Ferienspaß mit den Kindern der Stadt, eventuell Kunstfluglehrgang, Idaflieg und eine Werbeaktion für neue Mitglieder.