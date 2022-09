Seelsorger blickt auf die Werte in der Gesellschaft

Der Verband Katholisches Landvolk (VKL) im Ostalbkreis lädt alle Mitglieder und Interessierte zum Landvolkforum am Mittwoch, 28. September, um 19.30 Uhr in das katholische Gemeindehaus nach Neresheim-Elchingen ein. Es spricht Rolf Siedler, Betriebsseelsorger, zum Thema: „Welche Werte sind heute (noch) gefragt?“, heißt es in einer Vorschau.

Die Gesellschaft befinde sich in einem radikalen Umbruch. Welche Werte in Zeiten von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, in einer pluralen und zerrissenen Gesellschaft von Bedeutung sind, darüber will Betriebsseelsorger Rolf Siedler in seinem Vortrag ins Gespräch kommen. Er wird anschaulich schildern, was ihn in seiner Arbeit als politisch engagierten Menschen, als Seelsorger und Berater und als Naturmenschen bewegt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.