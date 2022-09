Schulleiter feiert silbernes Jubiläum

In diesen Tagen hat Schulleiter Günter Mößle am Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium (WGN) in Neresheim sein 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Im Rahmen einer Gesamtlehrerkonferenz überreichte ihm Barbara Orth, stellvertretende Schulleiterin am WGN, die dazugehörige Urkunde und gratulierte.

Seinen beruflichen Werdegang begann Mößle 1986 nach Abitur und Wehrdienst mit dem Studium der Fächer Biologie und Chemie an der Universität Ulm, das er 1992 erfolgreich abschloss. Nach dem ersten Staatsexamen war er als Referendar am Schubart-Gymnasium Ulm und am Wieland-Gymnasium in Biberach/Riss tätig. Danach machte er sich selbständig, führte eine Nachhilfeschule und arbeitete als freiberuflicher Biologe, bevor er am damaligen Progymnasium Neresheim 1999 seine erste Stelle antrat.

Seitdem engagierte sich Herr Mößle in zahlreichen schulischen Bereichen, beispielsweise als Vertrauenslehrer, Klassenlehrer, Tutor, in der Referendarsausbildung oder bei Studienfahrten. Zusätzlich betreute er lange Zeit die Sammlungen der Chemie und Biologie. Nach einer Zeit als Rektoratsassistent, Stundenplaner und Mitglied des Schulleitungsteams wurde er schließlich im Jahr 2013 Schulleiter am WGN. Seither habe er an der Schule zahlreiche Herausforderungen gemeistert, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung, allen voran die ständig fortschreitende Digitalisierung und die Corona-Pandemie.