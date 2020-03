Schulen, Kitas, Stadtverwaltung, Hallenbad und Musikschule bleiben zu

Vor dem Hintergrund der aktuellen dynamischen Ausbreitung des Coronavirus und entsprechend den Vorgaben der Landesregierung hat die Stadt Neresheim weitreichende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor einer exponentiellen Verbreitung des Coronavirus getroffen.

Alle Kinderbetreuungseinrichtungen (städtische und kirchliche Träger) und Schulen (Grundschule Elchingen, Härtsfeldschule mit Außenstelle Ohmenheim und Werkmeister-Gymnasium) sind ab kommenden Dienstag, 17. März, bis 18. April (Ende der Osterferien) geschlossen.

Für die Schülerinnen und Schüler an den Grundschulen und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen sowie der Kita-Kinder wird eine Notbetreuung eingerichtet. Dies dient vor allem zur Aufrechterhaltung der systemrelevanten Bereiche wie Polizei, Gesundheitswesen, Verwaltung, Pflegeheime, Rettungsdienste, Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemärkte oder Energieversorger. Grundvoraussetzung für die Notbetreuung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise ein Alleinerziehender in diesen Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.

Des Weiteren kann die Notbetreuung nur erfolgen, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit in der Familie gegeben ist, keine Erkältungssymptome bei Eltern und Kindern vorliegen und kein Aufenthalt in einem Risikogebiet in den letzten 14 Tagen erfolgt ist. Die Betreuung ist für diesen Personenkreis ab Dienstag, 17. März von 7.30 bis 15.30 Uhr möglich. Die Anmeldung hierzu ist am Montag, 16. März, zwischen 8 und 11 Uhr im jeweiligen Schulsekretariat beziehunsweise bei der Kita-Leitung ausschließlich telefonisch möglich.

Die Stadtverwaltung Neresheim ist ab Montag, 16. März bis auf für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Verwaltung ist aber telefonisch und per E-Mail wie bisher erreichbar und zu den üblichen Zeiten besetzt. In dringenden Fällen können persönliche Termine vereinbart werden.

Die Ortschaftsverwaltungen Elchingen, Dorfmerkingen, Ohmenheim, Kösingen und Schweindorf bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Anliegen der Ortschaftsverwaltung werden über die Stadtverwaltung abgewickelt.

Darüber hinaus ist das Hallenbad Neresheim ab sofort geschlossen.

Von der Schließung ist auch die städtische Musikschule ab Dienstag, 17.März, betroffen.