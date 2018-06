Schnuppertag bei der Härtsfeld-Museumsbahn

Am Samstag, 16. Juni, findet ein Schnuppertag der Härtsfeld-Museumsbahn in Neresheim statt. Wer Interesse an der Technik und am Betrieb der historischen Schienenfahrzeuge hat, erhält Einblick in die Aktivitäten des Vereins. Ziel ist es, interessierte Menschen jeden Alters zur Mitarbeit bei der Museumsbahn zu motivieren.

Los geht es um 10.30 Uhr auf dem Bahnhofsgelände vor Lok 12. Die wird angeheizt, das geht bis etwa 16 Uhr. Da wird nicht nur Kohle reingeschippt, sondern kontrolliert, abgeschmiert, aufgerüstet und langsam erwärmt. Während der Zeit gibt es dann etwas zum Mittagessen. Dann werden Lokschuppen und Werkstatt eingehend besichtigt und erklärt. Daran schließt sich die Fahrt mit dem Triebwagen zur Sägmühle an.

Weiter geht es zum Ende des Gleises hinter Iggenhausen, dort gibt es eine Vorführung zum Gleisbau. Zurück in Neresheim, ist dann die Lok 12 betriebsbereit. Sie wird an den Zug gekoppelt, alle technischen Arbeiten am Zug werden erklärt. Zum Abschluss fährt der Dampfzug zur Sägmühle. Hier gibt es die Gelegenheit zur Mitfahrt auf der Lok. Zurück in Neresheim, gegen 18 Uhr, können anschließend noch weitere Fragen beantwortet werden. Daran schließt sich ein gemütliches Beisammensein an.