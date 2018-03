Schnupperprobe beim Knabenchor

Am Donnerstag, 1. März, von 16.30 bis 17.30 Uhr, findet eine Schnupper-Probe beim Knabenchor Abtei Neresheim statt.

Eingeladen sind alle Jungen, die gerne singen und ausprobieren wollen, wie es ist, in einem Knabenchor zu singen. Besonders gefragt sind Jungen im Grundschulalter, unabhängig von Konfession oder Religion. Für die Teilnahme an der Schnupper-Probe sind keine musikalischen Vorkenntnisse erforderlich, es findet auch keine Aufnahmeprüfung statt. Zu erleben ist der Knabenchor in nächster Zeit am Sonntag, 18. März, um 14.30 Uhr beim Vespergottesdienst in der Abteikirche Neresheim.