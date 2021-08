Schmierfinken mit pinker Farbe unterwegs

Gleich zweimal an einem Tag sind bei der Polizei Farbschmierereien in Neresheim-Ohmenheim gemeldet worden. Dabei waren die Täter jeweils mit pinker Farbe unterwegs.

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte verursachten, als sie zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochmorgen, 10 Uhr eine Garagenwand im Birkenweg mit pinkfarbener Farbe besprühten. Vermutlich dieselben Täter besprühten am Mittwoch eine weitere Garagenwand ebenfalls Farbe, diesmal in der Straße Bennenberg. In beiden Fällen bittet der Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326 / 919001 um Hinweise.