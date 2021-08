Schlagerfest in Neresheim findet auch bei Regen statt

Das Schlagerfest im Stadtgarten Neresheim am Samstag, 28. August, findet auch bei Regenwetter statt. Besucher sollten deshalb den Wetterbericht verfolgen und in angepasster Kleidung kommen. Bei Regenwetter gibt es an der Abendkasse Regenponchos für zwei Euro das Stück zu kaufen.

Der Einlass in den Stadtgarten erfolgt nur mit 3G-Nachweis. Besucherinnen und Besucher sollten also ihren Impfpass, Genesenen-Nachweis (nicht älter als sechs Monate) oder einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) beziehungsweise PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) mitbringen.

Ab 15 Uhr spielen mit dem Musikverein Elchingen und den Original Härtsfelder Musikanten die örtlichen Orchester auf. Wer diesen beiden Orchestern lauschen möchte, benötigt kein Ticket. Anschließend übernimmt gegen 19 Uhr Stefan Mross zusammen mit seiner Frau Anna-Carina Woitschack die Bühne im Stadtgarten.

Tickets gibt es für 16 Euro unter www.neresheim.de/mross und an der Tageskasse zu erwerben. Bis einschließlich 13 Jahren ist der Eintritt zum Konzert frei.