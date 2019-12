Schaurige Begegnung: Frau aus Nattheim überrascht Einbrecher

Am frühen Morgen des 24. Dezembers hat die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Friedenshöhe verdächtige Geräusche an einem Rollladen gehört. Ein bislang noch unbekannter Einbrecher hatte gegen 0.45 Uhr versucht, sich Zugang in das Haus zu verschaffen.

Die Frau zog den Rollladen des betroffenen Fensters hoch und sah noch, wie eine etwa 1,75 Meter große Person vom Grundstück rannte und die Flucht zu Fuß in Richtung Hebelstraße fortsetzte. Dort wartete nach jetzigem Ermittlungsstand ein Pkw. Der Einbrecher setzte sich in das Auto. Der ebenfalls unbekannte Pkw fuhr dann in Richtung der Heidenheimer Straße weg.

Die Polizei stellte bei der Anzeigenaufnahme mehrere Spuren fest, die eindeutig auf einen versuchten Einbruch hindeuten.