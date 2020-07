Schättere dampft wieder übers Härtsfeld

Für gewöhnlich beginnt der Fahrbetrieb der Härtsfeldmuseumsbahn am 1. Mai. Durch den Corona-Lockdown konnte er allerdings erst am Sonntag, 5. Juli aufgenommen werden. Ab sofort dampft die Schättere wieder an jedem ersten Sonntag im Monat sowie an den Feiertagen übers Härtsfeld. Das Museum muss allerdings bis auf weiteres geschlossen bleiben.

Um den Fahrbetrieb möglich zu machen, liefen in den vergangenen Wochen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ein Hygienekonzept wurde erarbeitet. Tafeln aufgestellt, die über die Vorschriften informieren. Nach jeder Fahrt werden die Fahrzeuge desinfiziert, erklärt Pressewart Walter Gekeler. Natürlich sind die Fahrgäste gehalten Abstand zu halten, die Hände zu desinfizieren und Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch musste jeder Passagier seine Adresse aufschreiben. Ganz so viele Fahrgäste wie in den vergangenen Jahren waren am Sonntagvormittag noch nicht nach Neresheim gekommen. Aber am Nachmittag füllte sich das Bahnhofsgelände dann doch noch und somit auch die Wagons der HMB.

Bei der Bahnhofshocketse am Wochenende des 8. und 9. August wird der Lokschuppen nicht bewirtet. Die Gaststätte „Zum alten Bahnhof“ habe geöffnet und werde bei gutem Wetter erweiterte Sitzplatzkapazität anbieten, so Gekeler. Die Züge fahren an diesen Tagen nach Regelfahrplan: am Samstag ab 13.15 Uhr und am Sonntag, nach derzeitigem Stand, ganztägig. Leider könne heuer nicht zum Oldtimertreffen eingeladen werden. Allerdings seien Oldtimer zu einem zwanglosen Treffen herzlich eingeladen, äußerte Vorsitzender Werner Kuhn.