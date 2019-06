Die Grundschulen Ohmenheim und Dorfmerkingen haben gemeinsam ein Musical-Projekt auf die Beine gestellt. Alle Lehrer und Schüer haben gemeinsam das Musical „Villa Spooky“ auf die Bühne gebracht. Seit einigen Wochen haben die Kinder mit heller Begeisterung in ihren AGs sowie tänzerische und sportliche Einlagen geprobt, um dieses Musical präsentieren zu können.

Nach den Glockenschlägen von „Hells Bells“ erfolgte der gespenstische Einmarsch aller geschminkten und passend ausgestatteten Akteure in die Halle in Richtung Villa Nebelstein, die als Kulisse auf der Bühne zu sehen war. Das Jeki-Orchester spielte zum Auftakt des danach folgenden geisterhaften Musicals, und die Begrüßungsworte der Kinder erhöhten die Spannung auf die Geschehnisse in den gruftigen Gemäuern, welche, wie sie sagten, auch in Ohmenheim zu finden sein könnten.

Bissgurius, kurz Bisso, ein vegetarisch lebender Vampir und damit das schwarze Schaf der Familie, bewohnt die Villa Nebelstein, die sein Onkel aus Transsylvanien gerne verkauft hätte.

Um nicht vor die Türe gesetzt zu werden, verwandelten Bisso und seine Freunde die Villa in ein gruseliges Spukhaus, die Villa Spooky, um so die anrückenden Käufer in die Flucht zu schlagen. Dies gelang den kleinen Geistern, Vampiren, Fledermäusen, Ratten und Eulen mit Bravour. Sogar das Publikum wurde mit einbezogen, und nach dessen Begeisterung sowie dem am Ende lang anhaltenden Applaus verabschiedeten sich die kleinen Darsteller mit einer Zugabe, dem siegreichen Lied des Fledermauschors: „Auf zum Fest! Seid bereit! Uns gehört die Dunkelheit!“