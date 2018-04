Schüler besuchen französische Partnerstadt

30 Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen der Härtsfeldschule Neresheim haben eine Woche in der Partnerstadt Aix-en-Othe in der Champagne verbracht. Auch Besuche in Verdun, in der Champagnerkellerei „Pommery“ und der Kathedrale Notre Dame in Reims sowie„Troyes, die Kreisstadt des Départements, standen auf dem Programm. Ein Höhepunkt des Aufenthalts war der Ausflug nach Paris mit einer Bootsfahrt auf der Seine und einem Abstecher zum Triumphbogen. Beim Empfang auf dem Rathaus lobte Bürgermeister Yves Fournier den gut funktionierenden Schüleraustausch. Dieser finde seit 1988, also seit 30 Jahren, kontinuierlich statt. Neresheimer Begleitlehrerinnen waren Nicole Gall, Marlies Hau und Andrea Kauf.