Saisonbeginn der Museumsbahn ist verschoben

Wegen der Corona-Pandemie muss der Saisonstart der Härtsfeld-Museumsbahn in diesem Jahr verschoben werden. Die Schättere kann somit nicht wie geplant ab 1. Mai durch das idyllische Egautal schnaufen. Die Museumsbahn richtet sich nach den Vorgaben des Bundes und des Landes Baden-Württemberg.

„Wir mussten schweren Herzens entscheiden, den Beginn der diesjährigen Museumsbahn-Betriebssaison auf unbestimmte Zeit zu verschieben“, sagt Werner Kuhn, Vorsitzender des Härtsfeld-Museumsbahn. „Aber natürlich bringen wir dieses Opfer, um zur Eindämmung der Corona-Pandemie beizutragen.“

Im vergangenen Jahr sind rund 6700 Fahrgäste befördert worden. „Wie viele es wohl dieses Jahr werden? Die Einnahmen fehlen uns natürlich“, schaut Kuhn in eine ungewisse Zukunft. Wann es genau wieder losgehe mit dem Fahrbetrieb, wisse natürlich jetzt noch niemand, so Kuhn. „Schade, denn die Saison hätte so schön beginnen können. Wir haben schon etliche Anfragen für Sonderfahrten, diese Gesellschaften müssen wir vertrösten. Dabei sind wir fertig vorbereitet und startklar.“

Während der Wintermonate waren im Lokschuppen und in der Werkstatt die „Aktivisten“ am Werk, um Lok und Waggons für die neue Saison fit zu machen. So hat zum Beispiel die Dampflok Nr. 12, das „Liesele“, eine neue Kessel-Hauptuntersuchung erhalten und die Prüfung bestanden. Die Strecke wurde so weit es geht vorbereitet. Die Natur kennt keine Quarantäne: Unnachsichtig wächst alles, es mussten noch Aufwuchs- und Baumschneidearbeiten stattfinden. In der Werkstatt, auf dem Neresheimer Bahnhofsgelände und am zukünftigen Bahnhof Katzenstein wird langsam, mit maximal zwei Personen und entsprechendem Abstand, weiter gearbeitet.

Sobald feststeht, wann und wie es weiter geht, wird der Verein alle Termine und wichtigen Informationen für die Saison 2020 veröffentlichen, verspricht Walter Gekeler, der Pressewart des Vereins.