Royal Academy of Music sagtAdventskonzerte in Neresheim ab

Aufgrund der derzeitigen Corona-Beschränkungen hat die Stadt Neresheim die für das erste Adventswochenende, Ende November, geplanten Adventskonzerte mit Musikern der Royal Academy of Music und dem King’s College aus London in der Neresheimer Abteikirche abgesagt. In diesem Jahr wäre zum ersten Mal weihnachtliche Musik im Gepäck gewesen. Es sind noch keine Ersatztermine geplant.

Die Rückgabe der Karten ist überall dort möglich, wo sie gekauft wurden. Online-Kunden werden automatisch von Reservix informiert. Wegen der hohen Zahl an Rücksendungen kann dies einige Zeit dauern.

In Neresheim gekaufte Karten können in der Tourist-Information Neresheim zurückgegeben werden, der Betrag wird per Überweisung erstattet. Am besten ist eine kontaktlose Stornierung: Dabei wird das Originalticket in einem verschlossenen Umschlag unter Angabe von Name, Anschrift und Bankverbindung des Zahlungsempfängers an die Stadtverwaltung gesendet.