Royal Academy of Music aus London zu Gast in Neresheim

Studenten der Royal Academy of Music sind gerade mit ihren Professoren zu Gast in der Benediktinerabtei. Die Studenten bereichern mit eigenen musikalischen Beiträgen die Gottesdienste und somit für eine Woche auch das Leben des Konventes. Der Höhepunkt dieser Woche ist das Konzert am kommenden Sonntag um 16 Uhr. Die Professoren Patrick Russill und David Titterington haben ein abwechslungsreiches Programm für Chor- und Orgelwerke zusammengestellt. Das Konzert trägt den Untertitel „in memoriam Abt Norbert Stoffels OSB“. Die Royal Academy of Music gedenkt mit diesem Konzert Abt Norbert Stoffels, der im April diesen Jahres verstorben ist. Ohne seine nimmermüde Begeisterung und Unterstützung wäre 1991 die Zusammenarbeit der beiden mittlerweile verstorbenen Nicolas Danby und Johannes Naacke niemals möglich gewesen. Aus diesem Grund wird beim diesjährigen Konzert vor allem Musik zu hören sein, die Abt Stoffels besonders liebte – Gregorianischer Gesang und liturgische Musik aus den katholischen Teilen Deutschlands und Österreichs – zusammen mit Werken von Benjamin Britten, der in diesem Jahr seinen hundertsten Geburtstag gefeiert hätte.

INFO: Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Neresheim, unter Telefon 07326 / 8149, sowie unter www.reservix.de und an der Tageskasse.

