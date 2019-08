Royal Academy ist zu Gast in der Abteikirche Neresheim

Die Studenten der Royal Academy of Music in London mit den Professoren Patrick Russill und David Titterington sind vom 3. bis 9. September zu Gast in der Abtei Neresheim und gestalten an diesen Tagen (außer am 6. September) das Konventamt um 9 Uhr, die Vesper um 18 Uhr und die Komplet um 19.35 Uhr mit. Höhepunkt der Werkwoche ist das festliche Abschlusskonzert am Sonntag, 8. September, um 16 Uhr. Das Programm kombiniert Meisterwerke der englischen Chortradition mit drei Toccaten aus dem berühmten „Apparatus musico-organisticus“ von Georg Muffat von 1690. Die Toccaten des „Apparatus“ zählen zu den großartigsten süddeutschen Werken der mittleren Barockzeit; sie verbinden stilistische Elemente der französischen und italienischen Orchester- und Tastenmusik mit groß angelegten Strukturen und Klangsinn. Die Neresheimer Holzhay-Orgel ist das ideale Instrument für diese Werke. Archiv-Foto: an