Robert Mokry gewinnt „Grüner Lorbeer“

Die zehn Besten des Schreib-Wettbewerbs Nachwuchspreis „Grüner Lorbeer“ kommen in diesem Jahr aus der Schweiz. Aus Deutschland teilgenommen und gewonnen hat der 11-jährige Robert Mokry aus Neresheim. Die Preisträger haben den Preis der Eckenroth Stiftung entgegen genommen. Die Stiftung entdeckt mi t dem jährlichen Schreib-Wettbewerb Talente im Alter zwischen zehn und 14 Jahren und bietet ihnen ein Vollstipendium für zunächst zwei Jahre. Der Wettbewerb wurde erstmals in der Schweiz ausgeschrieben. Neun Kinder absolvierten am Wochenende der Preisverleihung ihr Einstiegstraining in die dauerhafte Förderung. Am 10. Oktober lesen die zehn Besten ihre Preistexte auf der Frankfurter Buchmesse. „Schreibe eine selbst erlebte Geschichte auf maximal zwei Seiten“, lautet die Aufgabe des Wettbewerbs. 218 Kinder haben eine Geschichte eingesendet. Robert Mokry schrieb die Geschichte „Allein!?“. Damit gewann er unter anderem eine Trophäe, einen ersten Lorbeerzweig, einen Besuch im Goethe-Haus in Frankfurt sowie die Aufnahme in das Förderprogramm. Zudem wird seine Geschichte auf den Internetseiten der Eckenroth Stiftung veröffentlicht.