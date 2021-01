Rinderzuchtverein Neresheim wird 100 Jahre alt

Der Rinderzuchtverein Neresheim hat sein Vereinsgebiet in der Ausdehnung des ehemaligen Oberamtes Neresheim und arbeitet deswegen kreisübergreifend im Ostalbkreis und im Landkreis Heidenheim. 49 Betriebe mit aktuell 3749 Kühen aus den Städten und Gemeinden Neresheim, Dischingen, Nattheim, Aalen, Bopfingen, Kirchheim und Lauchheim haben sich zusammengeschlossen. Dieses Jahr wird das 100-jährige Vereinsjubiläum begangen.

Wie von Anfang an ist auch heute noch das Vereinsziel, die Rinderzucht in der Region zu verbessern und mit Schauen und Veranstaltungen sowohl der Öffentlichkeit als auch Berufskollegen zu präsentieren. Darüber hinaus stellt die fachliche Weiterbildung ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld dar. Dabei darf die Geselligkeit und der Austausch untereinander nicht zu kurz kommen. Im Durchschnitt hält jeder Betrieb 77 Kühe und erzeugt pro Kuh 8888 Kilogramm Milch im Jahr mit vier Prozent Fett und 3,53 Prozent Eiweiß. Damit gehört der Neresheimer Verein im Ranking der Vereine zu den leistungsstärksten und zu denjenigen mit den größten Herden.

Die höchsten Herdendurchschnitte erzielten dieses Jahr die Betriebe Simpert Dangelmaier, Simmisweiler (10 669 Kilogramm Milch, 807 Fett und Eiweiß kg), Wiedenmann Gbr, Kösingen (10915 bzw. 795 kg), Raunft GbR, Katzenstein (10112 beziehungsweise 761 Kilogramm), Humpf GbR, Hülen (103 66 beziehungsweise 757 Kilogramm) und Mayer GbR, Hülen (9516 beziehungsweise 745 Kilogramm).

Die Kühe mit den höchsten Jahreseinzelleistungen waren die Windstone-Tochter „18 Kasee“ und die Weburg-Tochter „123 Dan“, beide Raunecker GbR, Frickingen (13 804 Kilogramm beziehungsweise 14363 Milch), die Resolut-Tochter „5“, Bittlingmaier GbR, Niesitz (14 786 Kilogramm), die Samland-Tochter „62 Anke“, Eichfeldhof Schill GbR, Affalterwang (16 753 Kilogramm) und die Wallenstein-Tochter „Anuschka“ Simpert Dangelmaier, Simmisweiler (13 258 Kilogramm).

Für die Bildung von jedem Liter Milch müssen 500 Liter Blut durch das Euter der Kuh fließen. Im Laufe eines Jahres sind das bei diesen Kühen mindestens sieben Millionen Liter – das entspricht der Füllung von drei Wettkampfschwimmbecken.

Einige bekannte Vereinskühe konnten die magische Schallmauer von 100 000 Liter Milch Lebensleistung durchbrechen: die Wal-Tochter „24 Dela“, Raunecker GbR, Frickingen (103 084 Kilogramm), die Romsel-Tochter „87 Amalie“, Karl Weber, Beuren (102 790 Kilogramm) und die Ratgeber-Tochter „Fabel“, Mayer GbR, Hülen (100 853 Kilogramm). Diese Kühe haben in ihrem bisherigen Leben außerdem zwischen zehn und zwölf Kälber geboren.

Alt werden, für Nachwuchs sorgen und gleichzeitig hohe und dauerhafte Leistungen erbringen, das geht nur in einem Fünf-Sterne-Stall. Fütterung und Haltung müssen immer und jederzeit auf die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Kühe abgestimmt sein. Darauf verweisen nicht nur Einzelkühe, sondern auch die durchschnittliche Lebensleistung einer Herde. Oder vereinfacht ausgedrückt: die Herden mit den ältesten Kühen.

Im Spitzenfeld mit durchschnittlichen Lebensleistungen zwischen 25 000 und 30 000 Kilogramm Milch aller in der Herde lebender Tiere stehen die Betriebe Wiedenmann GbR, Kösingen, Raunft GbR, Katzenstein, Karl Weber, Beuren, Paul Götz, Oberdorf, Eichfeldhof Schill GbR, Affalterwang und Alois Wohlfrom, Edelmühle. Jede Kuh in diesen Herden hat also somit bisher die Milchmenge für 2000 Kilogramm Käse, 1500 Kilogramm Butter oder 7500 Kilogramm Quark produziert.

In die Vertreterversammlung der Rinderunion Baden-Württemberg wurden aus dem Verein für den Bezirk Ostalb-Schwäbischer Wald Viktor Schill, Affalterwang und Alois Wohlfrom, Edelmühle gewählt.