Rettungstüren für die Härtsfeld-Sport-Arena

Für 25 000 Euro werden in der Härtsfeld-Sport-Arena neue Flucht- und Rettungstüren eingebaut. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme von Paul Hafner (CDU) beschlossen. Die jetzigen Türen in der Arena sind für Großveranstaltungen unterdimensioniert, sagte Bürgermeister Thomas Häfele.

Für den normalen Sportbetrieb reichen die vorhandenen Türen aus, ergänzte Stadtbaumeister Bernd Wengert. Aber bei größeren Veranstaltungen werde es kritisch. Es sei keine Gefahr im Verzug, so dass es ausreichen würde, die Maßnahme im nächsten Haushaltsplan vorzusehen, wandte Hafner ein. Diese Argumentation sei grenzwertig, erwiderte der Bürgermeister. Wenn etwas im Argen liege, müsse man es aufgreifen und Maßnahmen zügig umsetzen. Häfele erinnerte daran, bei der Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl im vergangenen Herbst seien schließlich 1300 Menschen in der Halle gewesen.

Eberhard Rupp (CDU) listete weitere größere Veranstaltungen auf und zog daraus den Schluss: „Wenn da etwas passiert, will ich nicht dafür gerade stehen. Der Bürgermeister ist schließlich verantwortlich!“