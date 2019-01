Resümee 2018: Feuerwehr Neresheim rückt 51 Mal zum Ernstfall aus

Nach einem Zwischenfall im Technikbereich der Klinik am Schönen Moos in Bad Saulgau ist am Freitag die gesamte Klinik evakuiert worden. Bei Umfüllen von Reinigungsmittel für das Hallenbad der Klinik hatte sich eine chlorhaltige Dampfwolke entwickelt. Die Feuerwehr, Polizei und DRK waren mit rund 80 Kräften im Einsatz. Nach rund einer Viertelstunde konnte die Einsatzleitung den Haupttrakt der Klinik wieder frei geben, so dass Patienten und Mitarbeiter wieder ins Warme konnten.