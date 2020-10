Regina Schmid geht in den Ruhestand

Die Verwatungsangestellte Regina Schmid ist nach 47 Dienstjahren bei der Stadtverwaltung Neresheim jetzt in den Ruhestand verabschiedet worden.

Offiziell tritt Regina Schmid zwar erst Anfang des kommenden Jahres in den Ruhestand – bedingt durch Resturlaub und Überstunden konnte Bürgermeister Thomas Häfele die verdiente Mitarbeiterin nun in einer kleinen Feierstunde verabschieden. Er bedauerte, dass dies auf Grund der coronabedingten Vorgaben leider nur in einem kleinen Kreis mit den Kollegen der Stadtkämmerei und der Amtsleiterrunde möglich war, zumal die künftige Ruheständlerin über 47 Jahre und damit fast ein halbes Jahrhundert im Dienst der Stadt stand.

Häfele erinnerte in seiner Laudatio daran, dass Schmid nach dem Besuch der Handelsschule im August 1973 als Verwaltungsangestellte in das Vorzimmer seines Vorvorgängers Anton Hegle eingestellt worden. Nach der erfolgreichen Weiterbildung zur geprüften Sekretärin kam Schmid 1977 schließlich zur Stadtkämmerei, wo sie vor allem im Bereich des Steueramts tätig war.

Der Bürgermeister dankte der angehenden Ruheständlerin für die „angenehme und offene Zusammenarbeit“ und überreichte ein Präsent und einen Blumenstraußes.

Der Personalratsvorsitzende Friedrich Bartesch überbrachte der Ruheständlerin in Gedichtsform die Glückwünsche im Namen der Kollegen.

Auf amüsante Weise rief Stadtkämmerer Martin Wenzel die jahrzehntelange Zusammenarbeit und so manche Begebenheit in Erinnerung. Auch er hob dabei die offene, ehrliche Art von Regina Schmid besonders hervor.

Sichtlich gerührt bedankte sich Regina Schmid und erklärte, dass ihr der Schritt vom Arbeitsleben in den Ruhestand nicht ganz leicht falle. Andererseits freue sie sich jetzt auch auf „daheim“ und auf ihr Privatleben.