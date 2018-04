Ralf Ledl veröffentlicht Bildband über Nepal

Ralf Ledl aus Neresheim hat einen 160-seitigen Bildband über Nepal veröffentlicht. Der Reinerlös dieses Buches wird zu 100 Prozent in nachhaltige soziale Projekte in Nepal investiert. Die Vielfalt und die Stimmung von Nepal werden nicht nur durch Bilder, sondern auch durch einheimische Autoren vermittelt. Zu den Autoren zählen der buddhistische Mönch Mukhya Gurun, Sozialarbeiter Ridam Gurung und Wanderführer und Reiseleiter Bhagwan Karki. Sie und weitere einheimische Autoren haben ihre persönlichen Eindrücke über ihre Heimat veröffentlicht.

Die Liebe zu Nepal entdeckte Ledl, als er sich 2014 mit Themen wie Religion, Spiritualität und Meditation auseinandersetzte. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort stieß er auf ein Kloster in Nepal. Seinen dreiwöchigen Jahresurlaub verbrachte er im November 2015 in Nepal: Er unternahm Wanderungen, besichtigte Sehenswürdigkeiten und besuchte ein Dorf. Dort half er am Aufbau eines vom Erdbeben zerstörten Kinderheimes für blinde Kinder. Mittlerweile ist dieses Kinderheim fertiggestellt und gleichzeitig ist dort eine Schule entstanden, erzählt Ralf Ledl. Nach dieser Reise stand für ihn fest: Seinen längeren Auslandsaufenthalt wollte er in Nepal verbringen, um nachhaltige Projekte umzusetzen. Weil in Nepals staatlichen Schulen Computerunterricht ausschließlich theoretisch stattfand, fragte der IT- Experte bei seinem Arbeitgeber, Hartmann in Heidenheim, nach, ob er gebrauchte Laptops für Nepal bekommen könne. Mit der Unterstützung der österreichischen Organisation Kamalaya begann er mit den Lehrern, englischsprachige Unterrichtsunterlagen zu erstellen. Weitere Projekte folgten.

Das Buch gibt es in Neresheim bei Bücher Scherer, bei Fitzek, wohnen und mehr sowie in der Buchhandlung Römbell und in Heidenheim in der Buchhandlung Bücherzauber. Bestellungen können auch online unter dem von Ralf Ledl gegründeten Verein „Menschen im Dialog“ entgegengenommen werden oder in jeder anderen Buchhandlung.

Die Familie Ledl ist in Neresheim ein Begriff. Das alteingesessene Ladengeschäft, in der Hauptstraße 5, wurde 1901 von Michael Ledl, Urgroßvater von Ralf Ledl, eröffnet. Das Angebot umfasste Buch, Papier- und Schreibwaren, Druckerei und Foto-Labor. Dessen Sohn mit gleichem Vornamen übernahm später das Geschäft. Bis Ende 1995 wurde, in dritter Generation, das Ladengeschäft von Ottmar Ledl, Vater von Ralf Ledl und dessen Onkel Helmut Ledl geführt. Übernommen wurde es im Januar 1996 von Ortrun Scherer. Seit einigen Jahren befindet sich Bücher Scherer, wie es sich seit der Übernahme nennt, in der Hauptstraße 4.