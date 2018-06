Römer nehmen Pausenhof in Beschlag

Die Klassen eins bis vier der Härtsfeldschule Neresheim haben ihre Projektwoche mit einem Römerfest beendet. Zuvor haben sie sich eine Woche lang klassenübergreifend mit den Römern beschäftigt.

Hierzu konnten die Kinder zwischen den sieben Projekten wählen. Die Projekte, die zur Wahl standen, hießen: Spiele zur Zeit der Römer, Schule im alten Rom, die schöne Römerin, das römische Mosaik, Kochen und Essen wie die Römer, das römische Heer und das Theaterstück „Der Germanenjunge Siegfried in einer römischen Stadt“. Das Römerfest begann mit dem Einmarsch von Gerhard Lang und seiner Soldatentruppe, gefolgt von den einzelnen Schulklassen, die als Römer gekleidet waren. Nachdem das Jeki-Orchester (Jedem Kind ein Instrument) die Fanfaren hatte erklingen lassen, zog der Centurio ein. Nachdem der Centurio (Torsten Pasler, Vorsitzender des Verbandes der Limes-Cicerones) alle begrüßt hatte, erläuterte Schulleiter Heinz Schmidt den Besuchern die Projektwoche. Anschließend zeigten die Soldaten eine Schildkrötenformation. Das ist eine taktische Formation des römischen Heeres, die im ersten vorchristlichen Jahrhundert, also etwa zur Zeit von Julius Caesar, entwickelt wurde. Sie diente zum Schutz vor starkem Beschuss und zum geschützten Vorrücken auf befestigte und überhöhte Stellungen. Nach dem Ausmarsch der Beteiligten gab es für die jungen Besucher verschiedene Stationen mit Spielen. In der Aula konnten sich die Besucher über die verschiedenen Themen der Projektwoche informieren. Für den richtigen Ton sorgte die Licht und Ton AG (Schüler der R9A) der Härtsfeldschule Neresheim. (uz)