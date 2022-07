Bereits am Mittwochnachmittag zwischen 14.30 und 15.10 Uhr hat ein Autofahrer einen Mazda beschädigt, der in dieser Zeit auf dem Parkplatz des Härtsfeldcenters in der Heidenheimer Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Der Verursacher ist geflüchtet.