Otmarskirche strahlt bald in neuem Glanz

Nach einer umfassenden Innen- und Außenrenovierung einschließlich des Kirchturms erstrahlt die Otmarskirche in Elchingen bald wieder in neuem Glanz. Ab Samstag, 9. März, feiern die Katholiken nach einer Pause von fast einem Jahr zum ersten Mal wieder in ihrer Kirche Gottesdienst, nachdem sie übergangsweise ins Bürgerhaus hatten ausweichen müssen.

Dass etwas nicht in Ordnung sein konnte, zeigte sich zuerst am Kirchturm: Der wurde ganz schwarz, obwohl es noch nicht sehr lange her war, seit er frisch verputzt worden war. Schließlich wurde festgestellt, dass sich Ober- und Unterputz nicht vertrugen. Der eine war zu hart, der andere zu weich. Als Folge sammelte sich Wasser hinter dem Putz und Algen bildeten sich. Ein Gutachter schaute sich dann nicht nur den Turm, sondern die gesamte Kirche an, und kam zum Schluss, dass das Dach dringend saniert werden muss, weil das Gebälk nicht mehr in Ordnung war.

Der gesamte Innenraum musste ausgeräumt werden, damit man ein Gerüst aufstellen konnte. Das Kirchenschiff wurde nicht nur außen, sondern auch innen neu gestrichen, Kirchenbankheizung, Elektrik, Beleuchtung und Lautsprecheranlage mussten erneuert werden.

Bei vielen Arbeiten mussten Profis ran, aber dennoch blieb auch für die Ehrenamtlichen viel zu tun. Deren Einsatz lobt die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Lioba Schwenninger, als überdurchschnittlich.

Die Kosten für das Vorhaben wurden mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt. 992 000 Euro übernimmt die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Weitere Zuschüsse kommen von der Stadt Neresheim für die Sanierung des Turmes und vom Landesdenkmalamt. Die Kirchengemeinde Elchingen muss einen beträchtlichen Betrag durch Rücklagen sowie durch Spenden und Eigenleistungen aufbringen.