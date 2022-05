„Original Härtsfelder Musikanten“ stellen neue CD vor

Keine Auftritte, wenig Probemöglichkeiten und kein „gemütliches Beisammensein“: Viele Musikvereine in der Region hatten in den letzten beiden Jahren mit großen Herausforderungen zu kämpfen. So ging es auch den Musikern der „Original Härtsfelder Musikanten“ aus Dorfmerkingen. Das Oberstufenorchester musste wie viele andere Vereine auch den Probenbetrieb zeitweise ganz einstellen, fest zugesagte Auftritte, Ausfahrten und Projekte wurden gestrichen.

Nichtsdestotrotz haben die Dorfmerkinger Musiker auch während oder gerade trotz der Pandemie an ihren Plänen festgehalten, dem vereinsinternen fünfjährigen Rhythmus treu zu bleiben und 2021 einen neuen Tonträger aufzunehmen. „Ein solches Projekt ist etwas ganz Besonderes und stärkt den Zusammenhalt im Verein ungemein“, sagt Dirigent Hermann Rupp, der seine Musiker in zahlreichen Registerproben und Proben im gesamten Orchester auf dieses Projekt vorbereitet hat. „Dies ist unsere mittlerweile neunte CD-Aufnahme, eine Zahl, die sonst nur Profiorchester erreichen.“

Vieles war jedoch zu Beginn der Projektphase im Sommer ungewiss: Proben konnten nur unter besonderen Hygieneauflagen und vornehmlich im Freien stattfinden, auch das „gemütliche Beisammensein“ beim „Bier danach“ im Musikerheim musste man lange Zeit ausfallen lassen. Doch auch nahezu wöchentliche Änderungen in den Corona-Bestimmungen für Musikvereine hielten die „Original Härtsfelder“ nicht davon ab, an diesem besonderen Projekt festzuhalten.

Und so ging es nach zahlreichen Proben zu Hause, einem Probentag mit professionellen Dozenten und einer intensiven Vorbereitung Ende vergangenen Jahres ins „Donauton Studio“ nach Forheim, wo die Musiker ein intensives Aufnahmewochenende vor sich hatten.

Besonders stolz sind die „Härtsfelder“ darauf, dass auch bei diesem Projekt zahlreiche Nachwuchsmusiker beteiligt sind, die sich mit ihrer ersten professionellen CD-Aufnahme einen „Meilenstein in ihrer persönlichen und musikalischen Entwicklung“ schaffen, wie der Vorsitzende Patrik Schill erläutert. „Der starke Zusammenhalt im Verein zeigt sich in diesem Projekt besonders und so war auch schnell der Name des neuen Albums gefunden: ‚Wir leben Blasmusik‘ spiegelt wider, dass bei uns Jung und Alt gemeinsam Freude an der Musik haben.“ Das sieht auch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg so und unterstützte die Pläne der CD-Produktion im Rahmen des Impulsprogramms „Kultur nach Corona“.

Präsentiert wird die neue CD erstmals am 14. Mai in der Turn- und Festhalle in Ohmenheim (Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr). Bei einem „Galaabend der Volksmusik“ unter Beteiligung der Jugendkapelle, die ihrem ersten Auftritt nach mehr als zwei Jahren ebenfalls entgegenfiebert, wird der Tonträger der Öffentlichkeit vorgestellt. Warme Bewirtung, kühle Getränke, ein unterhaltsames Programm mit Conférencier und Hitparade sorgen für gewohnt kurzweilige Unterhaltung.

Neben den schmissigen Polkas, gesanglichen Walzern und virtuosen Solostücken der CD zeigen die „Original Härtsfelder“ auch Einblicke in ihr modernes BigBand-Programm. Karten gibt es zum VVK-Preis von zehn Euro telefonisch unter 0171 / 8342556 oder per Mail an hubert.rettenmaier@t-online.de sowie an der Abendkasse. Alle weiteren Informationen auch unter www.haertsfelder-musikanten.de oder in den sozialen Medien.